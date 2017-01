POL-DN: Räuberischer Diebstahl

Düren (ots) - Für einen Beutewert von drei Euro stritten gestern drei Personen vor einem Verbrauchermarkt in der Kleinen Zehnthofstraße. Hierbei handelte es sich um einen Dieb und seine Begleiterin sowie einen Ladendetektiv.

Letzterer hatte gegen 08:55 Uhr einen 35 Jahre alten Dürener dabei beobachtet, wie er Waren im Wert von ca. drei Euro an sich nahm und mit diesen den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Folglich verfolgte der 37 Jahre alte Angestellte den Unbekannten bis auf die Straße und sprach ihn dort an. Zwar versuchte der 35-Jährige zu fliehen, konnte jedoch von dem Zeugen festgehalten werden. Auch ein Versuch, sich loszureißen, schlug fehl. In dieses Gerangel mischte sich schließlich eine 43 Jahre alte Begleiterin des Düreners ein, woraufhin letztlich die Beteiligten zu Fall kamen. Glücklicherweise hatte die Polizei zu dieser Zeit schon Kenntnis von dem Vorfall. Sie nahm vor Ort die Personalien der Anwesenden auf und ließ sich den Sachverhalt schildern. Hierzu zählten auch mehrere Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam geworden waren. Das Ergebnis: das Dürener Duo sieht sich nun einer Strafanzeige gegenüber. Die Ermittlungen dauern entsprechend an.

