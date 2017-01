POL-DN: Überfall auf offener Straße

Düren (ots) - Bereits am Freitag wurde ein 31 Jahre alter Mann aus Düren Opfer eines Raubs. Ein Unbekannter forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld.

Der 31-Jährige durchquerte um etwa 12:30 Uhr den Park an der Veldener Straße im Bereich der Unterführung am Haus der Stadt, als plötzlich ein Fremder aus der Grünanlage sprang. Mit einem Messer in der Hand forderte der Dieb das Bargeld des Geschädigten. Nachdem dieser angab, keines mitzuführen, tastete der Unbekannte sein Opfer selbst ab. Dann nahm er einige Scheine an sich und flüchtete damit durch die Unterführung in Richtung des Hauses der Stadt.

Im weiteren Tagesverlauf begab sich der Bestohlene zur Polizei und erstattete eine Anzeige. Eine Fahndung nach dem Täter blieb danach ohne Erfolg. Beschrieben wird er jedoch als etwa 25 bis 30 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß. Er hat ausländisches Aussehen und eine kräftige Figur. Bekleidet war er mit einem Schal und einer schwarzen Mütze.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 02421 949-6425.

