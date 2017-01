POL-DN: Schneeballschlacht mit Folgen

Niederzier (ots) - Nachdem drei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren Schneebälle gegen zwei Häuser in der Ortslage Ellen geworfen hatten, kam es am Montagabend zu einem Streit zwischen ihrem Begleiter und den jeweiligen Hausbewohnern. Am Ende musste die Polizei einschreiten und eine Strafanzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung aufnehmen.

Tatort war gegen 21:35 Uhr die Burgstraße. Hier hatten die drei Jungs Schneebälle gegen mindestens zwei Häuser geworfen. Betroffen waren unter anderem zwei 46 und 50 Jahre alte Bewohner, die damit nicht einverstanden waren und die Kinder zur Ordnung rufen wollten. Als sie sich dafür auf die Straße begaben, kam es jedoch zu einem Streit mit einem 20-jährigen Begleiter der Kinder. Am Ende eskalierte dieser und gipfelte in einer Rangelei zwischen dem 20 Jahre alten Dürener und dem 46-jährigen Ellener. Beide verletzten sie hierbei leicht.

Als die herbeigerufene Polizei eintraf, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Dürener unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Auch ein 16 Jahre alter Mitstreiter, der sich ebenso wie der 50-Jährige nicht an der Schlägerei beteiligt hatte, zeigte sich mit 0,76 Promille alles andere als nüchtern.

Letztlich fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung. Während die Streithähne die Örtlichkeit verließen, wurden die Kinder von einer Erziehungsberechtigten abgeholt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell