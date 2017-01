POL-DN: Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Düren (ots) - Während die meisten Bürgerinnen und Bürger im Kreis Düren die Silvesternacht nutzten, um in das neue Jahr zu feiern, beschädigten ein oder mehrere Täter drei Fahrzeuge in der Brückenstraße.

Waren die Pkw am Samstagabend noch unversehrt abgestellt, fanden die Halter ihre Autos am Sonntagmorgen demoliert vor. In allen Fällen war jeweils der linke Außenspiegel der Wagen zerstört. Vermutlich hatten der oder die Randalierer gegen die Spiegel getreten, so dass diese nicht nur beschädigt wurden, sondern teilweise sogar gänzlich abrissen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

