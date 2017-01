POL-DN: Pkw-Diebstahl scheiterte

Kreuzau (ots) - Im Tatzeitraum 27. Dezember bis 30. Dezember 2016 versuchten derzeit unbekannte Täter, vermutlich in der Dunkelheit, in der Ortslage Stockheim einen Pkw BMW der 3er-Modellreihe zu entwenden. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?

Der weiße Pkw stand in der Straße "Am Burgholz" unter einer Straßenlaterne in der Nähe der Sportanlagen geparkt. Erkennbar wurde der Wagen gewaltsam geöffnet, dann sogar eine zum Diebstahlsschutz angebrachte Lenkradkralle entfernt. Doch der Aufwand lohnte sich für die Täter nicht; es gelang ihnen nicht eine Manipulation an der Startelektronik erfolgreich durchzuführen. Zurück blieb Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro am Auto.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell