POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Kreuzau (ots) - Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Roller kamen am Mittwochmorgen zwei Menschen zu Schaden.

Um 07:25 Uhr befuhr ein 15-Jähriger aus Hürtgenwald mit seinem Mofaroller die Andreasstraße aus Richtung Stockheim kommend. An der Einmündung zur L 327 beabsichtigte er, nach links auf die Landesstraße in Fahrtrichtung Niederau abzubiegen. Zunächst hielt er auch an der für ihn gültigen Haltelinie vor dem Stopp-Zeichen an. Dann bog er ab, obwohl er den von links herannahenden Wagen eines 19 Jahre alten Kreuzauers wahrgenommen hatte. Seinen späteren Äußerungen zufolge war er irrtümlich davon ausgegangen, das Auto würde nach rechts in die Andreasstraße einbiegen.

Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden die jungen Männer leicht verletzt, weswegen sie zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Zum Zwecke der polizeilichen Unfallaufnahme musste der Verkehr bis etwa 09:00 Uhr an der Unfallörtlichkeit abgeleitet werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell