POL-DN: Tageswohnungseinbrüche

Düren (ots) - Im Laufe des Dienstags musste die Kriminalpolizei zu zwei Einbruchstatorten ausrücken.

Zwischen 13:00 Uhr und 18:15 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern, ein rückwärtig gelegenes Fenster an einem Reihenhaus auf der Burgauer Allee aufzuhebeln. So in das Innere des Gebäudes gelangt, durchsuchten der oder die Einbrecher einige Räumlichkeiten, bevor sie mit einer Beute in Form von Bargeld entkommen konnten.

In der Wörthstraße scheiterten Unbekannte zunächst an dem Versuch, die Tür eines Wintergartens aufzuhebeln. Daraufhin kletterten sie auf einen Balkon und schafften es, ein dortiges Fenster gewaltsam zu öffnen. Aus dem Haus wurde ersten Erkenntnissen zufolge Schmuck gestohlen. Vermutlich waren der oder die Einbrecher in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:20 Uhr über einen Zaun auf das Grundstück geklettert.

An beiden Tatorten konnte die Polizei Spuren der Kriminellen sichern. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden jederzeit unter der Notrufnummer 110 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell