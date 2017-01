POL-GOE: Neue Verantwortliche für den interkulturellen Dialog der Polizeidirektion Göttingen

Göttingen (ots) - Seit Anfang Oktober hat die Polizeidirektion Göttingen eine neue Verantwortliche für den interkulturellen Dialog: Nermin Bozkurt (33) übernimmt das Amt ihres Vorgängers, Polizeikommissar Ozan Kahya. Sie berät und vertritt die Polizei direktionsweit in allen Fragen des Umgangs mit kulturellen Unterschieden. Die Diplom-Sozialwissenschaftlerin, die zuvor in der Integrations- und Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer tätig war, sieht ihre Aufgabenschwerpunkte vor allem in der Vermittlungsarbeit zwischen Menschen mit Migrationshintergrund, ethnischen sowie religiösen Minderheiten und der Polizei. Neben der Beratung der Polizeibeamten bei kulturellen oder sprachlichen Herausforderungen, fungiert sie auch als Kontaktstelle für Migranten bei polizeilichen Themen. Ein weiteres Augenmerk soll im Rahmen der Netzwerkarbeit zwischen der Polizei und den in der Integrationsarbeit tätigen Einrichtungen, Verbänden und ausländischen Gemeinden auf dem gemeinsamen Austausch bei migrationsspezifischen Themen sowie der Vertiefung der Zusammenarbeit liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell