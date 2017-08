POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Cuxhaven (ots) - Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Schiffdorf. Eine 47jährige Geestländerin befuhr heute gg. 09.50 Uhr mit ihrem PKW Ford die Sellstedter Straße aus Richtung Bremerhaven kommend in Richtung Schiffdorf-Sellstedt. An der Kreuzung Zum Feldkamp wollte sie nach links abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines ihr entgegenkommenden 57jährigen Bremerhaveners mit seinem Motorrad Honda. Es kam zu einem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Schiffdorf ausrücken und die Sellstedter Straße kurzfristig teilgesperrt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 5500 Euro

