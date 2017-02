POL-CUX: Unbekannte stehlen dunklen Audi A 6 Avant

1 weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Freitag (03.02.2017) entwendete jemand einen Havanna-Schwarz-Metallic-farbenen Audi A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen "CUX-W 770", der in der Thomas-Mann-Straße abgestellt gewesen ist. Links neben dem hinteren Kennzeichen befindet sich ein auffälliger Segelaufkleber. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell