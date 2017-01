POL-CUX: Polizei hat berauschte Verkehrsteilnehmer im Visier

1 weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Immer wieder ziehen Polizeibeamtinnen und Beamte berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr, oftmals schon, bevor etwas passiert. Dennoch ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Um das Entdeckungsrisiko zu erhöhen, führten Polizeibeamte in der vergangenen Woche in der Stadt Cuxhaven sowie in Altenwalde, Otterndorf und Nordholz eine Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt "Alkohol und andere Drogen" durch. Insgesamt kontrollierten sie 397 Fahrzeuge, überwiegend handelte es sich um Autofahrer, doch auch Lkw-Fahrer, Radler und Fahrer von Kleinkrafträdern waren darunter.

Fünf Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wurden berauscht am Steuer festgestellt. Darunter eine 61-jährige Cuxhavener Autofahrerin, die am Freitagnachmittag mit mehr als 2,6 Promille absolut fahruntüchtig am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte. Dem Fahrer eines Kleinkraftrades werfen die Beamten vor, unter dem Einfluss von Cannabis gefahren zu sein. Ihm wurde die Fahrerlaubnis bereits wegen ähnlicher Delikte entzogen, so dass ihn jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet. Zudem leiteten die Beamten gegen drei weitere Fahrer ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

"Wir wollen mit unseren Kontrollen erreichen, dass sich das Entdeckungsrisiko für diejenigen erhöht, die durch den Konsum berauschender Substanzen eine Gefahr für sich und andere im Straßenverkehr darstellen", erläutert die Sprecherin der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell