POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 15.01.2017

Bereich Cuxhaven Diebstahl einer Registrierkasse Cuxhaven. Am 14.01.2017, zwischen 10.00 und 10.50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einem Fahrradgeschäft in der Südersteinstraße eine Registrierkasse. In der Kasse befand sich nur sehr wenig Bargeld. Die Polizei Cuxhaven bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04721/5730.

Bereich Hemmoor Trunkenheit im Straßenverkehr

Hemmoor. Am frühen Samstagmorgen (14.01.2017), gegen 04.20 Uhr, befuhr eine Einwohnerin aus der Samtgemeinde Hemmoor mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Hemmoor. Bei einer Kontrolle durch Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei der Frau fest. Eine Atemprobe am beweissicheren Alkomaten auf der Dienststelle ergab einen Alkoholwert, der zur Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens führte. Der Frau wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt. Es erwartet sie nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Laterne beschädigt und geflüchtet

Cadenberge. Am Samstagabend (14.01.2017), kurz vor 21.30 Uhr, fielen Zeugen in Cadenberge in der Langenstraße eine beschädigte Straßenlaterne auf. In der Nähe sahen sie einen beschädigten Mercedes der A-Klasse ohne vorderes Kennzeichen fahren. Dieses Kennzeichen wurde neben der beschädigten Laterne gefunden. Offensichtlich war der bisher unbekannte Fahrzeugführer aus der Breslauer Straße kommend aus bislang unbekannten Gründen auf der eisglatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen und gegen die Laterne und eine Hecke gestoßen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor in der Nähe verschlossen aufgefunden. Der in Schiffdorf wohnende Halter gab an, dass das Fahrzeug von einer unbekannten Person missbräuchlich benutzt worden sei. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hemmoor, Telefonnummer 04771/6070.

Bereich Geestland Gem. Nordholz. Samstagmittag (14.01.2017) befuhr ein 44-jähriger aus der Samtgemeinde Land Hadeln die Autobahn 27 von Cuxhaven in Richtung Bremen. Nach der Anschlussstelle Nordholz verlor der Mann auf Grund von nicht angepaßter Geschwindigkeit bei einem Hagelschauers die Kontrolle über seinen VW Passat, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Seitenraum mehrfach. Hierbei verletzten sich der Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin leicht. Am Pkw entstand ein Schaden von ca 13000 Euro. Zur Fahrzeugbergung wurde die Fahrbahn für eine Stunde halbseitig gesperrt.

