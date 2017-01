POL-EN: Sprockhövel - Nach einer Auseinandersetzung greift Betrunkener Polizeibeamte an.

Sprockhövel (ots) - Am 01.01.2017, gegen 02.15 Uhr, griff eine Gruppe von fünf männlichen Personen aus noch ungeklärter Ursache auf der Mittelstraße drei Hattinger im Alter von 31, 47 und 49 Jahren an. Dabei zogen sich zwei der Geschädigten leichte Gesichtsverletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In der Nähe des Tatortes trafen Polizeibeamte eine alkoholisierte tatverdächtige männliche Person an. Bei seiner Überprüfung zeigte sich der 18-jährige Sprockhöveler zunächst kooperativ. Im weiteren Verlauf widersetzte er sich jedoch den Anweisungen der Beamten und schlug und trat auf sie ein. Erst mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte gelang ihnen, den Beschuldigten vorläufig festzunehmen. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam der Polizeiwache gebracht. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Bei dem Einsatz erlitten zwei Polizeibeamte erhebliche Verletzungen. Sie mussten sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begeben und waren nicht mehr dienstfähig. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell