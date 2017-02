POL-H: Die Polizei sucht Zeugen! Vahrenheide: Duo überfällt Pizzaboten

Hannover (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 03.02.2017, gegen 01:10 Uhr, haben zwei Unbekannte einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pizzabringdienstes an der Straße Meißener Hof überfallen und sind mit Geld geflüchtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 22-Jährige einen Auftrag zur Auslieferung einer Pizza in den Meißener Hof erhalten. An der besagten Örtlichkeit konnte der Bote den vermeintlichen Kunden jedoch nicht antreffen. Als er mit der Bestellung zu seinem PKW zurückgekehrt war, warteten an dem Fahrzeug zwei mit einer Pistole und einem Schlagstock bewaffnete, maskierte Täter auf ihn. Einer der Räuber schlug mit dem Schlagstock auf die Schulter des jungen Mannes, wodurch er zu Boden stürzte. Anschließend forderten beide die Herausgabe von Bargeld. Der Pizzabote kam der Aufforderung nach und konnte sich danach in seinen PKW retten. Kurz bevor das Duo mit der ursprünglich bestellten Pizza und dem Geld in Richtung der Gartenkolonie an der Peter-Strasser-Allee flüchtete, hatte einer der Täter mit dem Schlagstock gegen die Seitenscheibe des PKW geschlagen. Bei dem Überfall wurde der 22-Jährige leicht verletzt.

Einer der Gesuchten ist zirka 1,75 Meter groß und kräftig. Er war mit einer Hose, einem Pullover sowie einer schwarzen Mütze bekleidet und hatte eine Pistole dabei. Sein etwa gleichgroßer Begleiter ist sportlich und trug einen weißen Pullover sowie eine weiße Mütze. Er war mit einem Schlagstock bewaffnet.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /has, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell