POL-HI: Verkehrsunfallflucht durch Ackerschleppergespann an geparktem Pkw

Hildesheim (ots) - Hoheneggelsen (Ma.): Am heutigen Tage, gegen 17.00 Uhr, hatte der Unfallgeschädigte seinen Pkw Audi Avant in Schwarz auf der Hauptstraße in Hoheneggelsen in einer der seitlichen Parkbuchten in Höhe der dortigen Bäckerei abgestellt, als ein Ackerschlepper mit rotem Anhänger in Richtung Steinbrück vorbeifuhr und mit der rechten Seite des Anhängers gegen den linken Außenspiegel stieß und diesen beschädigte. Anschließend setzte der Führer des Gespannes seine Fahrt fort.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Te.: 05063/9010 entgegen.

