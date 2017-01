POL-H: Südstadt: Aufmerksame Nachbarin verhindert Wohnungsbrand

Hannover (ots) - Am Montagabend, 30.01.2017, gegen 19:50 Uhr, ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sallstraße zu einem Feuer gekommen, wobei eine 61-jährige Mieterin leicht verletzt worden ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine 62-jährige Nachbarin Warntöne eines Rauchmelders im Mehrfamilienhaus vernommen und kurze Zeit später Qualm aus der Nachbarwohnung bemerkt. Mit einem Zweitschlüssel gelangte die 62-Jährige in die Wohnung, konnte die 61-jährige Mieterin wecken und die Brandstelle neben dem Bett mit einem Eimer Wasser löschen. Anschließend verließen die Frauen die Räumlichkeiten.

Die alarmierten Rettungskräfte entlüfteten die verqualmte Wohnung, an der kein Schaden entstand. Ein Rettungswagen brachte die Wohnungsinhaberin zur Beobachtung in ein Krankenhaus - sie konnte dieses mittlerweile wieder verlassen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Mieterin das Feuer durch eine angelassene Zigarette fahrlässig verursacht hat. /has, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell