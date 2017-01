POL-H: Autofahrer bei Baumunfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Heute Morgen, 10.01.2017, gegen 03:30 Uhr, ist ein 25 Jahre alter Mann mit seinem PKW von der Hamburger Allee (Oststadt) abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der junge Mann mit seinem Rover 400 die Hamburger Allee stadtauswärts. Unmittelbar hinter der Welfenstraße geriet er, offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen zurück auf die Straße und kam dort, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen.

Der offenbar alkoholisierte 25-Jährige wurde von einem Rettungswagen mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert. Während der Unfallaufnahme musste die Hamburger Allee stadtauswärts bis etwa 05:15 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu leichten Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden in Höhe von 3 000 Euro entstanden. /now, schie

