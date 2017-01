POL-H: Lovemobil gerät in Brand

Hannover (ots) - Am Freitag, 06.01.2017, gegen 00:30 Uhr, ist in Koldingen (Pattensen) ein neben der Bundesstraße (B) 443 stehendes Wohnmobil aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.

Eine Verkehrsteilnehmerin hatte das Feuer in dem an der B 443 zwischen Koldingen und Laatzen stehenden Lovemobil bemerkt und daraufhin einen Notruf abgesetzt. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten war das Feuer bereits von der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen gelöscht worden. Nach ersten Informationen entstand geringer Sachschaden in Form eines angekokelten Vorhangs sowie beschädigter Textilfußmatten. Die Ursache des Feuers ist derzeit ungeklärt, Beamte des Fachkommissariats für Brandermittlungen werden das Fahrzeug in der kommenden Woche untersuchen. /st, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell