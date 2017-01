POL-H: 70-Jährige fährt mit ihrem PKW in ein Geschäft in Wunstorf

Hannover (ots) - Am Donnerstag, 05.01.2017, gegen 16:40 Uhr, ist eine 70 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo offensichtlich krankheitsbedingt von der Bundesstraße (B) 441 abgekommen und im weiteren Verlauf in ein Geschäft an der Hagenburger Straße gefahren. Die Seniorin hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 70-Jährige am Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße (B) 441 - vermutlich aus Richtung Hagenburg kommend - in Richtung Wunstorf unterwegs gewesen. Etwa 400 Meter vor dem Ortseingang Wunstorf kam die Seniorin mit ihrem VW Polo krankheitsbedingt zu Beginn einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr -über einen angrenzenden Grünstreifen und Radweg- einfach geradeaus weiter. Anschließend setzte der PKW seine Fahrt über einen Acker fort, sprang an dessen Ende über eine Gleisanlage und raste frontal in ein Geschäft an der Hagenburger Straße. Hier kam das Auto nach etwa zehn Metern zum Stehen. Ein Rettungswagen transportierte die schwer verletzte Seniorin zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Ladeninhaberin sowie zwei Kunden, die sich in dem Geschäft aufgehalten hatten blieben unverletzt. Sie standen nach dem Unfall unter dem Einfluss des Geschehens - kamen jedoch glücklicherweise mit dem Schrecken davon. /st

