POL-FL: Wisch (Kreis NF) - Einbruch am Vormittag

Wisch (Kreis NF) (ots) - Freitagvormittag nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in Wisch aus. Zwischen 10:00 und 11:20 Uhr hebelten sie die Fenster auf, drangen in das Haus ein und entwendeten Schmuckstücke.

Die Kriminalpolizei in Husum sucht Zeugen und fragt, wer zur tatrelevanten Zeit auffällige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise bitte unter Tel.: 04841 - 830 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell