POL-HI: Banteln - Geschwindigkeitsmessungen auf der B 3

Hildesheim (ots) - Banteln - Auch aufkommender Regen auf gefrorenem Asphalt schreckt den einen oder anderen Autofahrer nicht vor zu schnellem Fahren. Zwar war die Fahrbahn der B 3 in alle Fahrtrichtungen durch die Straßenmeisterei ausreichend abgestreut und es bildete sich kein Glatteis - doch Vorsicht wäre am Sonntag morgen trotzdem angebracht gewesen. Nicht so bei 3 Autofahrern, die die B 3 in Fahrichtung Alfeld befuhren und in Höhe Am Oberg in der Gemarkung Banteln von Polizeibeamten gemessen wurden. Statt der erlaubten 100 km/h waren sie mit über 120 km/h unterwegs, der schnellste mit 126 km/h. Alle drei erwartet ein Bußgeld und ein Eintrag in die Punktekartei des KBA in Flensburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell