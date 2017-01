POL-FL: Tetenbüll - Einbruch in Ferienhaus - Zeugen gesucht!

Tetenbüll/Eiderstedt (ots) - Tetenbüll/Eiderstedt - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Ferienhaus im Osterdeich eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter brachen gewaltsam ein rückwärtiges Fenster des Hauses auf und konnten so in die Räumlichkeiten gelangen. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Die Kripo Husum ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04841-8300.

