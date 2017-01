POL-FL: Flensburg - Zeugenaufruf nach Raub auf Seniorin

Flensburg (ots) - Bereits am 24.12.2016 kam es in Flensburg zu einem versuchten Raub auf eine 87-jährige Flensburgerin. Die Kriminalpolizei Flensburg sucht daher nach Zeugen. Die Seniorin ging in der Zeit von 11.00 und 12.00 Uhr in Engelsby auf einem Wanderweg zwischen der Glücksburger Straße und dem Trögelsbyer Weg parallel zur Osttangente. Plötzlich habe eine bisher unbekannte Person die ältere Dame von hinten an Oberarm und Schulter ergriffen, so dass die Frau stürzte. Die Geschädigte rief laut um Hilfe. Der Angreifer war augenscheinlich irritiert und half der älteren Dame wieder auf die Beine. Anschließend forderte er Geld von der Dame, was diese verneinte. Der Angreifer wurde immer unsicherer und entfernte sich ohne Beute.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 20 Jahre alt - ca. 160-165 cm groß (auffallend klein) - schlanke Statur - sprach mit leichtem Akzent - auffallend schlechte Zähne bzw. schlechter Zahnstand im Oberkiefer

Wer kann Hinweise zum beschriebenen Mann geben oder wer wurde Zeuge des Vorfalles? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Flensburg, Kommissariat 7, unter 0461-4840 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell