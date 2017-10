POL-MFR: (1695) Rentner fuhr durch frisches Betonfeld auf der BAB 7- Hoher Schaden

Rothenburg o.d. Tauber (ots) - Am Montagabend (09.10.2017) fuhr ein Rentner mit seinem Fahrzeug in eine Baustelle auf der BAB 7 bei Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim). Es entstand hoher Sachschaden.

Zu einem verkehrsrechtlich gesehen als Kleinunfall einzustufenden Vorfall mit jedoch weitreichenden Folgen kam es gegen 22:00 Uhr auf der BAB 7. Ein 79-jähriger Rentner war mit seinem Wagen an der Anschlussstelle Uffenheim-Langensteinach Richtung Süden auf die Autobahn aufgefahren.

Offenbar verlor er im Baustellenbereich die Orientierung und geriet trotz Absperrung mit Warnbaken in das gesperrte Baufeld rechts der Fahrbahn. Nach mehreren hundert Metern Fahrt - hierbei umkurvte er noch deutlich gestikulierende Bauarbeiter und deren Maschinen - fuhr er in einen noch nicht ausgehärteten frisch betonierten Abschnitt. Als der Mann sich im weichen Untergrund festgefahren hatte, konnte er sich zunächst noch herausmanövrieren, ehe die Fahrt am Ende des Neubauabschnitts in einem tiefer gelegenen Schotterstück endgültig stoppte.

Nach ersten Überprüfungen müssen rund 60 Meter der eigentlich schon fertigen Fahrbahn wieder ausgebaut und erneuert werden. Die erforderlichen Maßnahmen werden zu einer Verzögerung der Autobahnsanierung führen. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

Das Auto des Senioren wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Führerscheinstelle wird durch die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber entsprechend in Kenntnis gesetzt.

