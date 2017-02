POL-MFR: (186) Brand in ehemaligem Firmengebäude - Zeugen gesucht

Hersbruck (ots) - Heute (03.02.2017) kam es zum Brand eines ehemaligen Firmengebäudes in Hersbruck. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03:00 Uhr meldete eine Nachbarin den Brand in dem aktuell leerstehenden Firmengebäude in der Friedrichstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Obergeschoss des betroffenen Gebäudes bereits vollständig in Flammen. Der Feuerwehr gelang es zwar letztlich, den Brand zu löschen, jedoch konnte sie nicht verhindern, dass am Dachstuhl massive Schäden entstanden. Das Haus ist aufgrund dieser Beschädigungen einsturzgefährdet. Der entstandene Sachschaden wird nach erster Einschätzung auf etwa 100.000 Euro beziffert. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen bei dem Brand keine Personen zu Schaden.

Das Brandkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Die Spurensicherung am Brandort dauert aktuell an. Die Brandermittler suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Bereich der Friedrichstraße aufgehalten haben, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Konrad/n

