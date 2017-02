POL-MFR: (165) Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Feuchtwangen (ots) - Gestern Abend (31.01.2017) entwendete ein Unbekannter einen Pkw aus einem Grundstück in Thann, einem Ortsteil von Bechhofen im Landkreis Ansbach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Um kurz nach 20:00 Uhr hatte ein 29-Jähriger seinen Pkw Ford S-Max mit dem amtlichen Kennzeichen AN-DY 992 in einem Hinterhof in Thann abgestellt. Der Mann war gerade dabei, sein Fahrzeug zu entladen und hatte den Schlüssel im Zündschloss stecken gelassen. Der Hinterhof ist von der Durchgangsstraße zwar schlecht einsehbar, doch muss ein unbekannter Dieb einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und den Wagen entwendet haben. Der 29-Jährige hörte noch seinen schwarzen Ford S-Max mit quietschenden Reifen in Richtung Großenried davonbrausen. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von etwa 6000 Euro.

Die Ansbacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell