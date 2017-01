POL-MFR: (163) Versuchter Suizid in Polizeizelle

Zirndorf (ots) - Ein Polizeihäftling versuchte am frühen Dienstagmorgen (31.01.2017), sich in einer Haftzelle der Polizeiinspektion Zirndorf zu strangulieren. Der 32-Jährige blieb unverletzt und kam in eine Fachklinik.

Der wegen einer Sachbearbeitung anlässlich einer Körperverletzung einsitzende Häftling knotete nach bisher vorliegenden Erkenntnissen eine in der Zelle abgelegte Decke zusammen, befestigte sie an den Gitterstäben und versuchte, sich damit zu strangulieren. Beamte der PI Zirndorf entdeckten dieses Vorhaben rechtzeitig durch einen ordnungsgemäß durchgeführten Kontrollgang und hielten den Mann von seiner Absicht zurück.

Der 32-Jährige musste auf Grund seines psychisch angeschlagenen Zustandes in eine fachärztliche Klinik eingewiesen werden.

Bert Rauenbusch/n

