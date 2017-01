POL-MFR: (155) Vermisste 90-Jährige lebend aufgefunden

Nürnberg (ots) - Die Suche der Polizei nach einer seit mehreren Stunden vermisst gemeldeten älteren Frau aus dem Nürnberger Stadtteil Großreuth bei Schweinau war erfolgreich. Sie konnte in frühen Morgenstunden des Montag (30.01.2017) aufgefunden werden.

Die 90-Jährige hatte ein Haus für Senioren bereits am Abend des Sonntag (29.01.2017) gegen 22:30 Uhr in unbekannte Richtung verlassen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West suchten zunächst vergeblich nach der Frau bei den winterlichen Temperaturen.

Ein Helikopter der Polizeihubschrauberstaffel schließlich konnte die Vermisste auf einem Feld am Stadtrand von Nürnberg mit Hilfe einer eingesetzten Wärmebildkamera erkennen und die Bodenkräfte an den Fundort lotsen. Die Seniorin wurde stark unterkühlt durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Daniel Rotter/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell