POL-MFR: (154) Handydieb per GPS geortet - Festnahme

Nürnberg (ots) - Nach dem Diebstahl eines Mobiltelefons nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West am Sonntagmorgen (29.01.2017) einen Tatverdächtigen im Stadtteil Bärenschanze fest. Die Polizei war dem mutmaßlichen Dieb über die Ortung des entwendeten Smartphones auf die Spur gekommen.

In den frühen Morgenstunden erstattete eine 31-jährige Frau bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West Anzeige wegen des Diebstahls ihres Mobiltelefons. Dieses war der jungen Frau in den Stunden zuvor in einer Karaokebar in der Nürnberger Innenstadt entwendet worden. Über eine Software des Geräteherstellers war es der Eigentümerin jedoch möglich, ein Wohnhaus in der Austraße als aktuellen Standort ihres Smartphones zu bestimmen. Eine Streifenbesatzung suchte daraufhin das betroffene Wohnanwesen auf und konnte das gestohlene Mobiltelefon mittels Anruf in einer Wohnung des Mehrparteienhauses orten. Nachdem die Wohnungsinhaber den Beamten auf Klingeln öffneten, stellte sich heraus, dass ein 31-jähriger Bekannter, der in der Wohnung schlief, das Smartphone offensichtlich entwendet hatte.

Die Polizisten stellten das Telefon sicher und händigten es an seine Eigentümerin aus. Den Tatverdächtigen nahmen sie zur Überprüfung seiner Identität vorläufig fest. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Michael Konrad/gh

