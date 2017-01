POL-MFR: (45) Schadensträchtige Gasexplosion

Lauf an der Pegnitz (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in Schnaittach kam es am frühen Dienstagabend (10.01.2017) zu einer Gasexplosion mit hohem Sachschaden. Ein Hausbewohner (81) erlitt Brandverletzungen im Gesicht und musste in eine Klinik gebracht werden.

Die Explosion ereignete sich gegen 17:00 Uhr im Ortsteil Hedersdorf, während des Kochens mit einem Gasherd und brachte mehrere Fensterscheiben zum Bersten.

Eine akute Einsturzgefahr für das Anwesen bestand nicht, wenngleich sowohl eine Raumdecke als auch eine angrenzende Wand einstürzten.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf weit über 50.000 Euro, indessen der verletzte Bewohner wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Schnaittach, Hedersdorf und Lauf a.d. Pegnitz, sowie der Rettungsdienst und Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion.

Die Spurensicherung vor Ort übernahm im Nachgang die Kripo Schwabach und ist im Weiteren auch mit den Ermittlungen zur Erforschung der Explosionsursache betraut.

Alexandra Oberhuber/gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell