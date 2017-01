POL-MFR: (28) In Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Erlangen-Land (ots) - Am Freitag (06.01.16) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bubenreuth ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 10:40 Uhr und 18:00 Uhr schlugen unbekannte Einbrecher ein Fenster des Anwesens "Am Bahnhof" ein und gelangten so in die Räume. Dort durchsuchten der oder die Täter alle Zimmer und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Einbrecher flüchteten mit ihrer Beute unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Erlanger Kripo bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonst Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. / Rainer Seebauer

