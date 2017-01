POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 643

Heidesheim (ots) - Am Donnerstag, den 05.01.2017 gegen 16:25 Uhr, ereignete sich auf der BAB 643 in Fahrtrichtung Wiesbaden, zwischen der Ab- und Auffahrt Mainz-Gonsenheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam ein PKW aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Seitenschutzplanke und einer Notrufsäule und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug kam auf dem Dach auf der rechten Fahrspur zum Liegen. Ein 41-jähriger Fahrer und seine Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr- und Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Art und Schwere der Verletzung der beiden Personen sind bislang noch nicht bekannt. Die Fahrbahn in Richtung Wiesbaden war ca. 30 Minuten lang vollgesperrt. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell