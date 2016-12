POL-MFR: (2327) Brand in Erlanger Tiefgarage

PP Mittelfranken (ots) - Am Freitagabend (30.12.16) gegen 21.30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass in einer Tiefgarage in Erlangen am Katholischen Kirchenplatz ein Brand ausgebrochen war.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brandherd mit Wärmebildkamera auf einen PKW eingrenzen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über Radiomitteilungen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, das Feuer griff aufgrund der Löscharbeiten nicht auf andere PKW über. Der entstandene Rauch wurde mittels Gebläse aus der Tiefgarage entfernt. Gegen 23.30 Uhr konnte die Gefahrenmeldung widerrufen werden. Der Sachschaden wird auf 15.000.- EUR beziffert, Gebäude- oder Personenschaden entstand nicht.

Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen, die weiteren diesbezüglichen Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell