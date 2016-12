POL-WL: Müllcontainer angezündet ++ Buchholz - Erst geflüchtet, dann verunfallt ++ Handeloh/Höckel - Kellerfenster eingeschlagen

Buchholz/Holm-Seppensen (ots) - Müllcontainer angezündet

Heute (27.12.2016), gegen 01 Uhr, entdeckten Anwohner brennende Müllcontainer vor der Mühlenschule am Jungfernstieg. Unbekannte hatten einen Papier- und einen Restmüllcontainer, die umzäunt auf dem Schulgelände standen, in Brand gesetzt. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Fahndung im Nahbereich blieb ohne Ergebnis.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Buchholz - Erst geflüchtet, dann verunfallt

Ein 19-jähriger Mann hat am Montagmorgen (26.12.16) einen Verkehrsunfall auf der Steinbecker Straße verursacht. Der Fahranfänger war gegen 05.15 Uhr mit seiner E-Klasse im Steinbecker Mühlenweg unterwegs, als Polizisten das Fahrzeug kontrollieren wollten. Anstatt anzuhalten, versuchte der Mann, sich er Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Beim Einbiegen in die Steinbecker Straße verschätzte sich der Fahranfänger und kam mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Straßenbaum.

Der Grund für den Fluchtversuch war den Beamten schnell klar: Der 19-Jährige erreichte bei einem Atemalkoholtest 1,74 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Der Schaden am Wagen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

Handeloh/Höckel - Kellerfenster eingeschlagen

Am Montag, in der Zeit zwischen 18.30 und 22.15 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Flidderberg eingebrochen. Dazu hatten die Täter die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen und dann den Griff überdreht. Sie durchsuchten das gesamte Haus und erbeuteten dabei Schmuck und Uhren. Allein der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

