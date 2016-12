POL-WL: Zwangseinweisung nach Widerstandshandlung ++ Hanstedt - Schmuck gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

Tespe (ots) - Zwangseinweisung nach Widerstandshandlung

Am Donnerstag, gegen 18:10 Uhr, wurde die Polizei in die Flüchtlingsunterkunft an der Bütlinger Straße gerufen. Ein 28-jähriger Afghane war den Sicherheitsbediensteten aufgefallen, weil er mit einem ca. 20 cm langen Küchenmesser in der Hand auf dem Gelände hin und her lief. Der Mann hatte niemanden konkret bedroht, reagierte aber auch nicht auf Ansprache.

Als die Beamten in der Unterkunft eintrafen, befand sich der Mann in seinem Zimmer. Er öffnete die Tür, reagierte aber nicht auf die Anweisungen der Polizisten. Plötzlich stürzte er auf einen Beamten zu und versuchte, ihm einen Kopfstoß zu verpassen. Der Mann wurde von den Polizisten zu Boden gebracht und fixiert. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Das Messer konnten die Beamten im Zimmer sicherstellen. Außerdem beschlagnahmten sie eine geringe Menge mutmaßlichen Betäubungsmittels.

Der 28-Jährige wurde auf der Polizeidienststelle einem Arzt vorgestellt. Dieser ordnete die zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an.

Hanstedt - Schmuck gestohlen

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 23:15 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Heisterberg eingebrochen. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Hierbei erbeuteten sie diversen Schmuck. Sie entkamen unerkannt.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

Im Pommernweg haben Diebe am Donnerstag die Terrassentür eines Doppelhauses aufgebrochen. Im Haus erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 EUR geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 6:50 Uhr und 18:45 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell