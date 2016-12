POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - Betrunken gefahren ++ Tespe - Drogencocktail im Straßenverkehr ++ Und weitere Meldungen

Buchholz (ots) - Tageswohnungseinbruch

In der Hannoverschen Straße kam es am Mittwoch zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:10 Uhr kletterten Diebe von einer am Haus stehenden Regentonne auf ein seitliches Schleppdach des Einfamilienhauses und hebelten ein Fenster im Obergeschoss auf. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck, bevor sie durch eine Terrassentür das Haus wieder verließen. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000 EUR geschätzt.

Buchholz - Betrunken gefahren

Am Mittwoch, gegen 13:15 Uhr, stoppten Beamte einen Kleintransporter, der in der Breiten Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 28-jährigen Fahrer fest. Sie machten mit ihm einen Test. Hierbei erreichte er einen Wert von 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Tespe - Drogencocktail im Straßenverkehr

Ein 29-jähriger Mann ist am Mittwoch von der Polizei angehalten worden, als er gegen 21:30 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Lüneburger Straße unterwegs war. Zunächst stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin bemerkten sie bei ihm körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuten. Bei der Befragung räumte der Mann ein, verschiedene Medikamente und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Zusätzlich stand der Mann noch unter Alkoholeinfluss. Gegen den 29-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Buchholz - Betrunken gegen Tor gefahren

Eine 52-jährige Frau hat am Mittwochabend einen Verkehrsunfall am Seppenser Mühlenweg verursacht. Die Frau war mit ihrem Ford von Buchholz in Richtung Seppensen unterwegs gewesen. Hierbei fiel Zeugen bereits ihre unsichere Fahrweise auf. Am vermeintlichen Ziel angekommen, verwechselte die Frau dann zwei Grundstückszufahrten und prallte mit ihrem Wagen gegen ein geschlossenes Grundstückstor. Es entstand leichter Sachschaden. Die Beamten machten mit der Frau einen Atemalkoholtest. Dieser zeigte rund 2,5 Promille. Gegen die 52-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde von den Beamten beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell