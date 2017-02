POL-NOM: Fußgängerin leicht verletzt

Uslar (ots) - USLAR (js) Am Mittwoch, dem 01.02.17, gegen 14.35 Uhr, fuhr ein 44- jähriger PKW- Fahrer aus Uslar mit seinem Fahrzeug auf dem Rewe-Parkplatz in der Wiesenstraße in Uslar rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei ein 3- jähriges Mädchen aus Uslar, das hinter das Fahrzeug lief. Die 25- jährige Mutter konnte ihr Kind noch aufhalten und wurde dabei von dem PKW am Bein erfasst, so dass sie zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Das Kind blieb unverletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell