POL-NOM: Gepäckdiebstahl

Uslar (ots) - USLAR (js) Am Abend des 31.01.17, zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Beschuldigter einen Koffer und eine Strandtasche, die versehentlich nach dem Ausladen aus einem PKW vor dem Haus der Geschädigten stehen gelassen wurden. Die Gepäckstücke befanden sich auf dem Gehweg der Gerhart-Hauptmann-Straße / Ecke Eichhagen. Es handelt sich um einen grünen Nylonkoffer mit Rollen und eine bunte Strandtasche mit dem Aufdruck "Sylt", gefüllt mit diversen Damenbekleidungsstücken und Modeschmuck. Der Wiederbeschaffungswert beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell