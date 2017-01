POL-NOM: Glatteis / 19 jähriger prallt gegen Baum

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Lohmühlenweg

Samstag, 28.01.2016, 00.15 Uhr

BAD Gandersheim (Han) Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, kam ein 19 jähriger Bad Gandersheimer bei Glatteis ins Rutschen und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Der junge Mann hatte den Lohmühlenweg in Bad Gandersheim befahren und auf der spiegelglatten Fahrbahn die Gewalt über seinen PKW verloren. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt, an seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1.500.- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell