POL-PPWP: Schwankender Gang macht Zeugen aufmerksam

Kreis Kaiserslautern (ots) - Der schwankende Gang einer 36-jährigen Autofahrerin hat Zeugen am Sonntagabend in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg aufmerksam gemacht, die daraufhin die Polizei verständigten. Die Opel-Fahrerin war gegen 17.15 Uhr vor ihrem Haus vorgefahren. Nach dem Aussteigen konnte sie sich kaum auf den Beinen halten und ging mit Unterstützung einer anderen Person in das Anwesen. Die hinzu gerufene Streife traf die Frau in ihrer Wohnung an - sie war deutlich betrunken. Sie musste mit zur Dienststelle kommen und zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Ein Test hatte einen Wert von 2,62 Promille angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell