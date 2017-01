POL-NOM: 74 jährige erleidet nach Küchenbrand Rauchgasvergiftung

Bad Gandersheim (ots) - Sonntag, 29.01.2017, 23.10 Uhr

37589 Kalefeld, OT Echte, Am Thie

BAD GANDERSHEIM (Han) Wegen einer Rauchgasvergiftung musste eine 74 jährige Rentnerin nach einem Küchenbrand in Echte im Northeimer Krankenhaus behandelt werden. Am Sonntagabend war es gegen 23.10 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Am Thie" in Echte zu einem Feuer in der Küche eines Mitbewohners gekommen. Beim Versuch, das Feuer in der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung des Mieters zu löschen, atmete die Geschädigte vermutlich zu viel Rauchgase ein, so dass sie vom anwesenden Notarzt ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Zur Brandbekämpfung waren die freiwilligen Feuerwehren aus Echte, Kalefeld und Bad Gandersheim mit insgesamt 50 Kameraden eingesetzt. Das Obergeschoss des Hauses ist zurzeit nicht bewohnbar. Nach ersten Ermittlungen dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt eines Elektrogerätes in der Küche entstanden sein. Durch den Brand entstand ein Schaden von ca. 15.000.- Euro. Außer der Kücheneinrichtung wurde der Putz beschädigt und Wände und Decken stark verrußt. Neben dem Notarzt und einem Rettungswagen war auch die Drehleiter der Gandersheimer Feuerwehr im Einsatz.

