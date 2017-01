POL-EN: Hattingen - Auseinandersetzung auf dem Hüttengelände mit sieben leichtverletzten Beteiligten

Hattingen (ots) - Am 30.12.2016, gegen 22.15 Uhr, kam es auf dem Hüttengelände an der Werksstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von mehreren Personen aus Hattingen. Dabei wurden sieben Beteiligte im Alter von 16, 17 und 18 Jahren, mit Bierflaschen angegriffen und leicht verletzt. Noch am Einsatzort wurden alle Verletzten von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Drei der Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wurden seitens der Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell