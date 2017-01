POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Uslar (ots) - Uslar (Se) Am Samstag, den 28.01.2017, gegen 19.10 Uhr, übersah eine 78-Jährige aus Uslar auf einem öffentlichen Parkplatz in 37170 Uslar, Bella Clava, eine geparkte Lkw-Pritsche eines eines 52-jährigen Uslarers. Die Uslarerin fuhr mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz rückwärts und kollidierte mit dem Lkw. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca 3000.-EUR, der Lkw blieb unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell