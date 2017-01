POL-PPRP: Diebstahl

Ludwigshafen (ots) - In einem Clubhaus in der Edigheimer Straße wurde am vergangenen Sonntag (15.01.2017 vor 23 Uhr) einem 25-jährigen Mann eine schwarze Wellensteyn-Jacke mitsamt diversen Schlüsseln entwendet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell