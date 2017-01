POL-NOM: Diebstahl von Dachrinne und Fallrohr

Uslar (ots) - USLAR-SOHLINGEN (js) Zwischen dem 22.01.17, 15.00 Uhr, und dem 23.01.17, 16.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Feldschuppen in der Gemarkung Sohlingen eine Dachrinne sowie zwei Fallrohre. Die Scheune befindet sich oberhalb des Stadtweges bzw. unterhalb der Tennisplätze. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.. 05571/926000.

