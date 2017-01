POL-NOM: Diebstahl aus PKW

Osterode (ots) - Osterode, Untere Neustadt, 13.01.17, 23.00Uhr - 14.01.17, 12.30 Uhr

OSTERODE (US) Der 34jähr. Geschädigte hatte seinen Nissan Almera am Freitag, gg. 23.00 Uhr, in Osterode, in der Unteren Neustadt, zum Parken abgestellt. Am nächsten Tag, als er diesen wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass unbekannte Täter den Wagen auf nicht bekannte Art und Weise geöffnet hatten. Aus dem Innenraum wurde eine Musikanlage entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 350,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

