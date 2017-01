Uslar (ots) - USLAR (stüw.) Am Sonntag, 15.01.2017, gegen 0.25 Uhr, setzte ein 52-jähriger Mann aus Uslar mit seinem PKW in Uslar, Feldstraße, zum Rückwärtsausparken zurück. Dabei übersah er einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3500,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell