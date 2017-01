Uslar (ots) - USLAR-VOLPRIEHAUSEN (js) Am 09.01.17, gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 83- jähriger PKW- Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug die Bollertstraße in Volpriehausen in Richtung Northeim. Als er vor einem Haus einparken wollte, geriet das Fahrzeug gegen die Hauswand, so dass ein Sachschaden von ca. 7.000 EUR am PKW und am Haus entstand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell