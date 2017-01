POL-NOM: Brand eines Wohnhauses in Hammenstedt

Northeim (ots) - 37154 Northeim, OT Hammenstedt, Schmiedegasse, Freitag, 06.01.2017, 15.15 Uhr

Northeim (Ro) - Am Freitag, 06.01.2017, um 15.15 Uhr, wird der Polizei der Brand eines älteren Fachwerkwohnhauses in Hammenstedt in der Schmiedegasse gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte steht das Wohnhaus in Flammen. Der einzige Hausbewohner, ein 49-jähriger Mann, hat zuvor selbständig mit leichten Brandverletzungen das Haus verlassen können. Er wird ins Northeimer Krankenhaus gebracht. Das gesamte Wohnhaus wird durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Es ist derzeit unbewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Insgesamt etwa 100 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren aus Northeim und den umliegenden Ortschaften sind bei den Löscharbeiten eingesetzt. Darüberhinaus sind Kräfte des Rettungsdienstes und des THW Northeim im Einsatz. Hinweise zur Brandursache liegen bislang noch nicht vor. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

