POL-NOM: Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn

Northeim (ots) - Bishausen, Bevertalstraße - Mittwoch, 04.01.2017, 21.25 Uhr

BISHAUSEN (fal) - Am Mittwoch gegen 21.25 Uhr kam es auf der Bevertalstraße in Bishausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro.

Ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Nörten-Hardenberg war auf der Bevertalstraße in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet er ins Rutschen. Auch ein Bremsmanöver half nicht. Der Pkw schlingerte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegen kommenden Auto einer 63 Jahre alten Frau aus Nörten-Hardenberg. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von zusammen etwa 7.000 Euro. Die Autos mussten später abgeschleppt werden.

Nach dem Zusammenprall rutschte der Pkw des 25-Jährigen noch gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw, an dem ein Schaden von ca. 500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell